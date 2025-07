Jugendlicher fährt Beamten mit E-Scooter an und flieht

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen E-Scooter vom Bahnsteig …

Regensburg: Unbekannter wirft E-Scooter auf die Gleise Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen E-Scooter vom Bahnsteig …

Regensburg: Unbekannter wirft E-Scooter auf die Gleise Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen E-Scooter vom Bahnsteig …

Boris Roessler/dpa