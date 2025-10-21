Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt

dpa

Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert – am Ende ist ein Jugendlicher tot. Was bisher über die Tat und die Ermittlungen bekannt ist.

© Foto: Christian Müller/dpa
© Foto: Christian Müller/dpa

Ein 16-Jähriger ist in einem Supermarkt im nordrhein-westfälischen Lemgo durch tödliche Messerverletzungen gestorben. Auf dem Parkplatz des Marktes in Lemgo bei Bielefeld nahmen Einsatzkräfte einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest, teilten Staatsanwaltschaft Detmold und Polizei mit. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei der Polizei gingen gegen 20.30 Uhr am Montagabend mehrere Notrufe ein. Dabei berichteten die Anrufer von einer schwer verletzten Person im Kassenbereich, wie die Behörden weiter berichteten. Die Rettungskräfte konnten den Angaben zufolge nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Beteiligte gerieten wohl in Streit

Der 33-jährige Mann und der Jugendliche, die beide deutsche Staatsbürger sind, sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf dem Parkplatz vor dem Markt in Streit geraten sein. An der Kasse hätten sie dann erneut gestritten. Dabei soll der Mann den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben.

Der Verdächtige habe sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zugezogen, die unter Polizeibegleitung im Krankenhaus versorgt worden seien. Er kam in Polizeigewahrsam. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann dem 16-Jährigen mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zugefügt haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei kündigten in ihrer gemeinsamen Mitteilung an, dass die Spurensicherung des Vorabends am Vormittag fortgesetzt werde. Zu den Hintergründen der Tat machten sie zunächst keine Angaben. (dpa)

THEMEN: Angriff, Jugendlicher, Lemgo, Mord, Streit, Supermarkt

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
 02.10. 14:21 Zwei Todesopfer bei Angriff vor Synagoge in Manchester Am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, wird ein Auto vor einer Synagoge …
Foto: Federico Gambarini/dpa
 05.09. 14:44 Messerangriff an Schule: Lehrerin verletzt – Schüler gefasst An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. …
Foto: Christophe Gateau/dpa
 21.10. 08:50 CDU-Sozialflügel sieht Merz-Worte zum „Stadtbild“ kritisch Kanzler Merz bleibt bei seinem Satz zu Problemen im „Stadtbild“ im …
Foto: Jens Büttner/dpa
 20.10. 16:08 Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem …
Foto: ILIA YEFIMOVICH/dpa
 20.10. 09:58 Hilfsgüter kommen wieder in den Gazastreifen Nach neuen Angriffen im Gazastreifen hatte Israel Hilfslieferungen in das …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 17.10. 09:23 DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon …