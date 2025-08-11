Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar

dpa

Sie ist Bundestagspräsidentin, er einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Nun verlautet über Freunde: Julia Klöckner und Jörg Pilawa gehen privat gemeinsame Wege.

© Foto: Katharina Kausche/Sina Schuldt/dpa
© Foto: Katharina Kausche/Sina Schuldt/dpa

Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus den Freundeskreisen der Bundestagspräsidentin und des Fernsehmoderators bestätigt. Beide hätten sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt, die sie einander vorgestellt hätten.

Pilawa ist vierfacher Vater und lebt von seiner Frau seit dreieinhalb Jahren getrennt, Klöckner ist von ihrem Ex-Mann geschieden. Der Hamburger und die Rheinland-Pfälzerin sind Freunden zufolge regelmäßig zusammen in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach unterwegs, auch die Familien kennen sich.

Auf dpa-Nachfrage verweist das Paar auf den Schutz seiner Privatsphäre. Klöckner und Pilawa teilten mit, dass sie Statements und Interviews zu ihrer Beziehung grundsätzlich ablehnen.

Klöckner ist vierte Frau an der Spitze des Bundestages

Klöckner wurde im März zur Bundestagspräsidentin gewählt. Sie ist die vierte Frau an der Spitze des Parlaments. Von 2018 bis 2021 war sie unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundeslandwirtschaftsministerin, von 2021 bis 2025 dann wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. 2022 wurde sie Bundesschatzmeisterin der CDU, davor war sie zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 in Rheinland-Pfalz versuchte sie als CDU-Landesvorsitzende vergeblich, Ministerpräsidentin zu werden.

Pilawa bei öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern zuhause

Pilawa ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Soeben kündigte der Sender Sat.1 eine neue Staffel der Show „Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ an. Früher moderierte er unter anderem die „NDR Talk Show“ und die Sendungen „Frag doch mal die Maus“, „Rette die Million“, „Herzblatt“ und „Das Quiz“. Pilawa spielte auch schon in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ und im „Tatort“ mit. Für seine Arbeit wurde er mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet. (dpa)

THEMEN: Beziehung, CDU, Klöckner, Paar, Pilawa

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Henning Kaiser/dpa
 05.08. 08:21 CDU sieht ungeklärte Fragen bei Caroline Bosbach Die CDU-Abgeordnete Bosbach weist alle gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. …
Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
 04.08. 17:13 Umfrage: Monogamie ist für viele das Liebesmodell der Wahl Eine Beziehung zu zweit – oder mit mehreren? Während die meisten …
Foto: Kay Nietfeld/dpa
 04.08. 09:18 Klöckner dringt auf erneute Reform des Wahlrechts Die von der Ampel-Koalition beschlossene Wahlrechtsreform empörte die Union …
Foto: Juan Vega/EUROPA PRESS/dpa
 25.07. 07:23 Kinder eingesperrt: Deutschen drohen in Spanien 25 Jahre Drei Kinder aus Deutschland durften jahrelang das völlig vermüllte Haus ihrer …
Foto: Niklas Treppner/dpa
 15.07. 08:33 Richterwahl: Spahn räumt Fehler ein – Union ohne Zeitdruck Union und SPD beraten über einen Ausweg aus dem Streit nach der geplatzten …
Foto: Sina Schuldt/dpa
 26.06. 08:09 „Online-Dating-Falle“-Autor: Apps belohnen Oberflächlichkeit Liebe und eine Beziehung oder Sex und Zärtlichkeit suchen viele online. Doch …