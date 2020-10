Junge Frau aus Regensburg vermisst

Seit 17. Oktober wird die 16-jährige Allyson Durand aus Regensburg vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg, deswegen fahnden die Beamten nun mit einem Foto nach der jungen Frau.

Zuletzt wurde die Jugendliche am Freitag, den 16. Oktober, am Bahnhof in Nabburg gesehen, als sie abends den Zug besteigen wollte, um zurück zu ihrer Wohngruppe in einer Jugendeinrichtung im Regensburger Westen zu fahren. Ob sie tatsächlich in den Zug gestiegen ist, ist nicht bekannt.

Allyson Durand wird wie folgt beschrieben: