Junge Frau im Bus von Mann belästigt

Eine 17-Jährige hat am Dienstag bei der Polizeiinspektion Schwandorf Anzeige erstattet, nachdem sie im Bus von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden war.

Die junge Frau gab an, dass der Täter sie in einem Bus am Bahnhof Schwarzenfeld mehrfach unsittlich berührt und ihr in das Gesäß gekniffen habe.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, circa 30 Jahre alt, blonde Haare, kurzer blonder Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze. Zudem trug er eine helle Umhängetasche.

Die Polizeibeamten konnten an der Oberbekleidung der Jugendlichen DNA-Spuren sichern.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.