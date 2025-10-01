Junge Frau im Bus von Mann belästigt

Schwandorf

Eine 17-Jährige hat am Dienstag bei der Polizeiinspektion Schwandorf Anzeige erstattet, nachdem sie im Bus von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden war.

Die junge Frau gab an, dass der Täter sie in einem Bus am Bahnhof Schwarzenfeld mehrfach unsittlich berührt und ihr in das Gesäß gekniffen habe.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, circa 30 Jahre alt, blonde Haare, kurzer blonder Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze. Zudem trug er eine helle Umhängetasche.

Die Polizeibeamten konnten an der Oberbekleidung der Jugendlichen DNA-Spuren sichern.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

THEMEN: Angriff, Belästigung, Bus, Polizei, Schwandorf, Schwarzenfeld

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 20.08. 14:47 40-Jähriger greift Menschen an und flüchtet Am späten Dienstagnachmittag ist es am Poststeig in Nabburg im Landkreis …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 02.06. 10:14 Schwarzenfeld: Vier Schwerverletzte bei Unfall Vier Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Kreis …
Foto: Hans100, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
 29.04. 08:46 Steinberger See: Wieder Joggerin belästigt Wieder hat ein Exhibitionist sein Unwesen am Montagnachmittag am Steinberger …
Symbolfoto: Heiner, pexels.com
 25.04. 11:05 Steinberger See: Exhibitionist belästigt Joggerin Ein Exhibtionist hat am Mittwoch beim Steinberger See im Landkreis Schwandorf …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 11.12. 11:56 Schwandorf: Messer an Kehle gehalten Messerattacke auf eine Frau am Mittwochmorgen in Schwandorf. Eine 23-Jährige …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 09.12. 09:41 Frau in Bar belästigt – Helfer zusammengeschlagen Eine Frau ist Samstagnacht in einer Bar in Schwandorf sexuell belästigt …