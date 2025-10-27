Junge Frau stirbt bei Verkehrsunfall bei Eslarn

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen ist eine Frau aus Eslarn tödlich verunglückt.

Die 33-jährige Autofahrerin war von Eslarn im Landkreis Neustadt in Richtung Waidhaus unterwegs. In einer leichten Kurve in einem Waldgebiet kurz nach dem Gewerbegebiet Zankeltrad kam sie mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die Frau schwerste Verletzungen erlitt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.