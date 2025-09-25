Kabarettist Vogelmayer bringt „Lebensfreude“ nach Leuchtenberg

Am Samstag, 27. September 2025, heißt es in der Mehrzweckhalle Leuchtenberg: Bühne frei für den bayerischen Musik-Kabarettisten Vogelmayer und sein aktuelles Programm „LEBENSFREUDE“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Döllnitz.

© Foto: Thomas Mayer alias Vogelmayer

Ein Abend voller Energie und Humor

Wenn Vogelmayer mit seiner Gitarre die Bühne betritt, sprüht er vom ersten Moment an gute Laune. Mit Wortwitz, Schlagfertigkeit und einer großen Portion Heimatliebe nimmt er sein Publikum mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch den Alltag. Mal bayerisch-derb, mal subtil und hintersinnig, immer aber charmant, nahbar und mit echter Freude am Miteinander. Seine Gstanzln 2.0 und spontanen Kommentare sorgen dabei regelmäßig für schallendes Gelächter.

„Der Herr hat‘s Hirn regnen lassen, aber manche hatten anscheinend einen Schirm dabei“ – mit solchen treffsicheren Pointen gewinnt Vogelmayer schnell die Herzen seiner Gäste. Und das bleibt bis zum letzten Lacher so: ein Abend voll Lebensfreude, Energie und Nähe zum Publikum.

Philosophie trifft Selbstironie

Vogelmayer versteht es, Philosophie und Humor miteinander zu verbinden. Ob valentinesk-absurde Einsichten wie „Das Schwierige am Nixtun ist, dass‘d net weißt, wanns‘d fertig bist“ oder Beobachtungen aus dem Alltag – er bringt die Dinge herrlich leicht auf die Bühne, ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit viel Selbstironie und seinem unverwechselbaren niederbayerischen Dialekt.

Tickets & Infos

Datum: Samstag, 27. September 2025

Ort: Mehrzweckhalle Leuchtenberg (Pfarrer-Weeger-Straße, 92705 Leuchtenberg)

Einlass: 19 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Eintritt: VVK 12 € | AK 15 € | Jugendliche bis 14 Jahre frei

➡️Tickets: okticket.de⬈

oder per Mail bei 1. Vorstand Hans Kellner: feuerwehrdoellnitz@gmail.com

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Döllnitz