Kemnath – 14 Verletzte nach Gasaustritt in Industriegebiet – Einsatz dauert an

Bei einem Gasaustritt in einem Gebäude werden mehrere Menschen verletzt. Beendet ist der Einsatz am Abend noch nicht.

Bei einem Gasaustritt in einem Firmengebäude in einem Industriegebiet in der Oberpfalz sind 14 Menschen leicht verletzt worden. Vier von ihnen seien in einem Krankenhaus versorgt worden, teilte die Polizei mit. Eine Spezialfirma aus Burghausen soll das Leck reparieren. Aufgrund des weiten Anfahrtsweges war diese bis zum Abend nicht eingetroffen. Der Einsatz dauerte insofern an.

Den Erkenntnissen nach trat in dem fleischverarbeitenden Großbetrieb aus einer Gasleitung Ammoniak aus. Beim Versuch von Werkstechnikern, den Schaden zu beheben, habe sich eine Verschraubung gelöst und dadurch die Gasaustrittsmenge erhöht. Ein Mitarbeiter habe leichte Verätzungen erlitten. Ein zweiter, der eine Schutzmaske getragen habe, sei unverletzt geblieben.

Unter den 14 Leichtverletzten sind den Angaben nach auch fünf Personen, die sich in angrenzenden Einkaufsmärkten aufgehalten hatten. Die Zufahrt zu den Märkten sei gesperrt worden, hieß es.

Für die Bevölkerung um das Industriegebiet in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) besteht den Erkenntnissen nach keine Gefahr. Informationen zur Ursache und zum Schaden lagen bisher nicht vor. (dpa/lby)