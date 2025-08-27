Kemnath: Gefährliches Gas ausgetreten

Tirschenreuth

Bei einem Gasaustritt in einem Gebäude werde mehrere Menschen verletzt. Was die Polizei zu Ursache und Risiko sagt – und warum die Bevölkerung aufatmen kann.

Bei einem Gasaustritt in einem Gebäude in einem Industriegebiet in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth haben mehrere Menschen Atemwegsreizungen erlitten. Die Zahl der Verletzten liege im einstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei keine Person schwerer verletzt.

Für die Bevölkerung um das Industriegebiet in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) besteht keine Gefahr. Warum das Gas austrat, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort. (dpa/lby)

THEMEN: Ammoniak, Gas, gefahr, Kemnath

