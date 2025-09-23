Kettenreaktion auf A93 – dreiköpfige Familie verletzt

Ein Auffahrunfall auf der A93 führt zu einer Kettenreaktion: Zwei junge Eltern werden schwer und ihr einjähriges Kind leicht verletzt. Was bisher über den Ablauf bekannt ist.

Eine dreiköpfige Familie mit Kind ist durch einen Auffahrunfall auf der Autobahn 93 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-Jähriger mit seinem Holztransporter langsamer geworden, um die Spur zu wechseln. Der dahinter fahrende 29 Jahre alte Familienvater habe das übersehen: Er fuhr dem Laster auf.

Durch den Aufprall wurde das Auto zurückgeschleudert und kam auf der Fahrspur bei Luhe-Wildenau zum Stehen. Anschließend fuhr auch noch ein 20-Jähriger auf das stehende Fahrzeug auf. Dadurch wurde das Auto der Familie erneut gegen den Lastwagen geschleudert.

Der Vater und die 25 Jahre alte Mutter erlitten schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihre einjährige Tochter wurde leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Zu den Ermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die A93 war in Richtung Hochfranken für mehr als vier Stunden gesperrt. (dpa/lby)