Kettenreaktion nach Niesanfall – drei Fahrzeuge abgeschleppt

Neumarkt

Kurzer Nieser, großer Schaden: Ein Mann verliert beim Fahren die Kontrolle über seinen Transporter – mit Folgen.

Ein Autofahrer hat wegen eines Niesanfalls in Neumarkt in der Oberpfalz einen Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro verursacht.

Beim Abbiegen verlor ein 26-Jähriger am Dienstag wegen seiner stark juckenden Nase kurzzeitig die Kontrolle über seinen Kleintransporter und prallte gegen einen geparkten Wagen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Verletzte gab es keine. (dpa/lby)

