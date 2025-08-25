Kilometerlanger Stau auf der A1 im Feierabendverkehr

dpa

Weil bei einem Lagerhallenbrand auf der Veddel in Hamburg Trümmerteile auf die nahegelegene Autobahn geflogen sind, musste die Polizei die A1 komplett sperren. Es gibt bereits kilometerlange Staus.

© Daniel Bockwoldt/dpa
© Daniel Bockwoldt/dpa

Wegen des Feuers in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen staut sich der Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn A1 auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockt der Verkehr auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung seien es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.

Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer.

Bei dem Brand in einer Lagerhalle ist es zu zahlreichen Explosionen gekommen. Trümmerteile flogen bis auf die nahegelegene Autobahn A1, so dass diese zwischen Norderelbe und Moorfleet komplett gesperrt werden musste, wie die Polizei mitteilte. Über dem Brandort stand eine große Rauchwolke, die schon von Weitem zu sehen war. Über Verletzte oder die Brandursache war zunächst nichts bekannt. (dpa)

