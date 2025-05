Kind auf Spielplatz belästigt – Mann in U-Haft

Ein 10-jähriges Mädchen ist am vergangenen Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der Bachgasse in Schmidgaden im Kreis Schwandorf von einem Unbekannten festgehalten und unsittlich berührt worden. Am Dienstag erkannte das Kind den mutmaßlichen Täter auf dem Spielplatz wieder – die Nabburger Polizei konnte den 50-jährigen Syrer festnehmen. Nun sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Kripo Amberg bittet um Zeugenhinweise, da weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können.