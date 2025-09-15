Kind fällt in 25 Meter tiefe Klippe

dpa

Ein Junge stürzt beim Erkunden einer Klippe in die Tiefe – seine Freunde werden zu Augenzeugen. Was die Polizei zu dem Unfall sagt.

Etwa 25 Meter tief ist ein Kind von einer Klippe in Kinding (Landkreis Eichstätt) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 13-Jährige habe zuvor gemeinsam mit vier Freunden das bergige Gelände erkundet, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge gibt es dort unter anderem einen Pfad und ein verlassenes Haus.

An der Klippe sei der Junge am Sonntagnachmittag ausgerutscht und hinuntergefallen. Während seines Falls sei er gegen einen Felsvorsprung geprallt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr war er nicht, wie der Sprecher sagte. Seine Freunde, die alles mit ansehen mussten, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. (dpa/lby)

THEMEN: Absturz, Freunde, Junge, Klippe, Sturz, Tief

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
 01.09. 15:42 Mann schnappt jungem Tennis-Fan Kappe seines Idols weg Bei den US-Open greift sich ein Unbekannter die Kappe von Polens Tennisspieler …
Foto: Marina Lystseva/AP/dpa
 24.07. 10:45 Russisches Passagierflugzeug abgestürzt Ein Flugzeug stürzt im Osten Russlands ab. Die Behörden befürchten, dass es …
Archivfoto: dpa
 24.07. 08:15 Mit Concorde-Absturz wird Traumreise zu Flug in den Tod Beim Start in Paris fiebern die Passagiere einer Karibikkreuzfahrt entgegen. …
Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
 15.09. 12:07 Sind Noten in Schulen noch zeitgemäß? An diesem Dienstag beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Erneut stehen die …
Sven Hoppe/dpa
 15.09. 11:00 Lehrermangel: Mehr Teilzeitkräfte Die Sommerferien sind so gut wie vorbei, am Dienstag geht es wieder los in …
Foto: Christoph Reichwein/dpa
 15.09. 10:31 Kommunalwahlen NRW: Parteien beraten Ergebnis Die Kommunalwahlen in NRW waren vor allem wegen der AfD mit Spannung erwartet …