Kinofeeling aus der Oberpfalz: Sabrina Schieder

Wir hatten heute die Ehre, einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio zu begrüßen: die talentierte Schauspielerin Sabrina Schieder aus Wildenau bei Plößberg. Bekannt aus der Kultkomödie „Das Kanu des Manitu“ stand uns Sabrina Rede und Antwort.

© Foto: Freddy Köppel

In einem lockeren Gespräch gab sie spannende Einblicke hinter die Kulissen und erzählte uns mehr über ihre Erlebnisse am Filmset. Natürlich durfte auch ein gemeinsames Foto mit unseren drei Moderatoren nicht fehlen. Es war ein wirklich toller Tag – vielen Dank an Sabrina für den Besuch!

Mit ihrer herzlichen Art und ihrem Humor sorgte sie sofort für eine entspannte Atmosphäre. Wir sprachen über die Herausforderungen des Drehs und die schönsten Momente ihrer Karriere. Sabrina verriet uns, dass sie schon immer eine Leidenschaft für die Schauspielerei hatte und ihr Traum wahr geworden ist. Abschließend teilte sie noch einen Ratschlag für junge Talente: niemals aufgeben und an sich selbst glauben. Und wenn Sie das „Kanu des Manitu“ noch nicht gesehen haben, dann ab ins Kino!