Kippenjäger des Amberger Gregor-Mendel-Gymnasiums erfolgreich

Das Amberger Gregor-Mendel-Gymnasium hat es geschafft: Die im letzten Schuljahr ins Leben gerufene „GMG Kippensäule“ wurde bis oben hin mit achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln gefüllt und nun feierlich entleert.

Die Kippenjäger des Gymnasiums haben in den Straßen rund um die Schule bis zu 20.000 Zigarettenstummel eingesammelt. Sie werden jetzt nach Köln zu einem spezialisierten Recyclingunternehmen gesandt. Eine einzige Kippe kann übrigens bis zu 40 Liter Grundwasser und bis zu 1000 Liter Wasser in Flüssen, Seen und Meeren verschmutzen. Mega Einsatz also von den Schülerinnen und Schülern!