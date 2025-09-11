Kirchenlamitz: Jugendliche soll in Transporter einsteigen

Ein Teenager ist am Dienstag in Kirchenlamitz im Kreis Wunsiedel von einem Unbekannten aufgefordert worden, in sein Fahrzeug einzusteigen.

Gegen 18:15 hatte der Autofahrer in Höhe des Nahkaufs mit seinem weißen Transporter angehalten. Die 16-Jährige reagierte aber nicht und lief in den Verbrauchermarkt. Daraufhin fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Transporter hat eine Berliner Zulassung, in dem Fahrzeug saßen zwei Männer mit gelben Warnwesten. Die Polizei in Wunsiedel bittet um Hinweise.