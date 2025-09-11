Kirchenlamitz: Jugendliche soll in Transporter einsteigen

Franken

Ein Teenager ist am Dienstag in Kirchenlamitz im Kreis Wunsiedel von einem Unbekannten aufgefordert worden, in sein Fahrzeug einzusteigen.

Gegen 18:15 hatte der Autofahrer in Höhe des Nahkaufs mit seinem weißen Transporter angehalten. Die 16-Jährige reagierte aber nicht und lief in den Verbrauchermarkt. Daraufhin fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Transporter hat eine Berliner Zulassung, in dem Fahrzeug saßen zwei Männer mit gelben Warnwesten. Die Polizei in Wunsiedel bittet um Hinweise.

THEMEN: Fahrzeug, Jugendliche, Polizei, Transporter, Wunsiedel

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 31.10. 10:58 Marktredwitz: Frau von Fahrer belästigt Eine 61-jährige Frau ist am Dienstagabend in Marktredwitz belästigt worden. …
Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de
 05.09. 13:32 Gestohlener Bagger im Wald bei Selb gefunden Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei über einen herrenlos abgestellten …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 21.07. 15:37 Kinder spielen Klavier – Mann schlägt anderen mit Krücken Auf einem Marktplatz steht am Wochenende ein Klavier für Kinder. Ein Mann …
Goppelt/Vifogra /dpa
 22.06. 19:46 15-Jähriger bei Streit am Stausee erstochen Jugendliche treffen sich an einem beliebten See in Franken, doch dann kippt …
Foto: rolibi, pixelio.de
 09.12. 08:45 Bayreuth: Einbruch in Fahrradladen Unbekannte haben versucht, am frühen Sonntagmorgen aus einem Fahrradladen in …
Foto: Hauptzollamt Regensburg
 05.11. 11:37 Durchsuchung: Zoll findet dutzende Waffen und Schwarzpulver Unter anderem Sturmgewehre, Pistolen und Schwarzpulver soll ein 70-Jähriger …