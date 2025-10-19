Kirchweihmarkt im Freilandmuseum Oberpfalz

Schwandorf

Im Freilandmuseum Oberpfalz in Neusath lädt heute ab 11 Uhr der traditionelle Kirchweihmarkt zum Stöbern, Genießen und Mitmachen ein. Rund 40 Marktstände bieten herbstliche Deko, handgemachte Waren, Strickartikel, Liköre oder Backwaren aus dem Holzofen – perfekt für die kalte Jahreszeit.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit: Beim Reparaturtreff zeigen Experten, wie sich defekte Geräte einfach instand setzen lassen, und informieren über Repair-Cafés. Auch eine Astscheren-Schleifstation und Tipps für selbstgemachtes Spülmittel stehen auf dem Programm. Für Kinder gibt es ein Karussell, Bastelaktionen und geöffnete historische Spielangebote. Wer möchte, kann außerdem seine Apfel- oder Birnensorten kostenlos bestimmen lassen – einfach vier bis fünf Früchte mitbringen.

