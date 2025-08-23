Klimaaktivisten lassen Luft aus SUV-Reifen in Regensburg – Polizei warnt vor Unfallgefahr

In Regensburg haben Klimaaktivisten auf den Parkplätzen der Universität und der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) bei mehreren Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Betroffen waren laut Polizeiangaben mindestens zwölf Fahrzeuge, vorwiegend SUV.

Die Aktion wird von der Gruppe „Widerstands-Kollektiv“ getragen. In Bekennerschreiben an den Fahrzeugen kritisieren die Aktivisten die als besonders umweltschädlich angesehenen SUV-Modelle. Ziel der Aktion sei es, auf den hohen CO₂-Ausstoß und die Umweltauswirkungen dieser Fahrzeugklasse aufmerksam zu machen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und warnt vor den Risiken: Sollten Fahrzeugbesitzer den Schaden nicht bemerken und losfahren, erhöht sich die Unfallgefahr erheblich. Bereits bei geringen Geschwindigkeiten könne das Auto außer Kontrolle geraten.

Polizeitipps für Betroffene:

Vor dem Losfahren prüfen, ob die Reifen ausreichend Luft haben

Beschädigungen sofort der Polizei melden

Keine eigenmächtigen „Selbsthilfeaktionen“ gegen die Täter durchführen

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass die Aktion rechtliche Konsequenzen für die Täter nach sich ziehen kann. Fahrzeugbesitzer sollten im Zweifel immer den Notruf 110 kontaktieren, um weitere Risiken zu vermeiden.