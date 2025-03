Kölner Rosenmontagszug gestartet

Rosenmontag ist der traditionelle Höhepunkt des Straßenkarnevals. Jetzt ist der größte Karnevalszug unterwegs. Auch der eine oder andere Prominente ist dabei.

Bei strahlendem Sonnenschein hat sich am Vormittag in Köln der größte deutsche Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Die Persiflagewagen zeigen dieses Jahr unter anderen US-Präsident Donald Trump, der Demokratie und Rechtsstaat an die Leine legt, und Elon Musk auf einer Wippe mit AfD-Chefin Alice Weidel im Sandkasten. Der Kölner Rosenmontagszug rollt über eine 8,5 Kilometer lange Strecke. Die etwa 12.500 Teilnehmer verteilen im „Zoch“ (Zug) etwa 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 „Strüßjer“ (Blumensträuße) und viele andere Präsente.

Zum ersten Mal mit dabei: die Geissens

Einer der Prominenten, die dieses Jahr im Zug mitlaufen oder -fahren, ist Robert Geiss von den „Geissens“. „Mir geht’s sehr, sehr gut, wir haben natürlich das perfekte Wetter heute ausgesucht für den Rosenmontagszug. Das ist für mich Premiere, das ist das erste Mal, dass ich im Kölner Karneval im Zug mitgehe“, sagte er. „Das ist natürlich sehr aufregend, und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Jeder hat mir gesagt, das macht richtig Freude.“ Seine Frau Carmen sagte, von dem Zug sollten „Freude, Liebe und Frieden“ ausgehen.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte im WDR Fernsehen, sie sei nicht pikiert, dass auch sie als große Persiflagefigur im Rosenmontagszug mitfahre. „Wichtig ist, dass man Thema ist in dieser Stadt“, sagte die parteilose Politikerin, deren Amtszeit dieses Jahr ausläuft.

Der Bauer im Kölner Dreigestirn, Michael Samm, ist sich bereits sicher, dass er am Aschermittwoch noch nicht genug vom Feiern hat: „Da ich noch ’ne Runde machen könnte, hab‘ ich mir überlegt: Ich fahre mit meinem Adjutanten nochmal zu Karneval nach Rio“, sagte er im WDR Fernsehen. „Wir werden noch ’n bisschen Karneval feiern.“ (dpa)