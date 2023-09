Konsularfälle: Baerbock telefoniert mit Irans Außenminister

Baerbock will transatlantisches Bündnis stärken Außenministerin Annalena Baerbock betont die gute Zusammenarbeit mit den USA. …

Baerbock will transatlantisches Bündnis stärken Außenministerin Annalena Baerbock betont die gute Zusammenarbeit mit den USA. …

Foto: Oliver Weiken/dpa