Kontrolle: Raser auf der A6 gestoppt

Amberg-Sulzbach

Gleich an zwei Tagen führte die Verkehrspolizeiinspektion Amberg umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen auf der A6 durch.

Am Samstagvormittag wurde im Bereich einer Baustelle bei Kümmersbruck gemessen. Bei erlaubten 100 km/h registrierten die Beamten 81 Verstöße, davon 70 Anzeigen und 11 Verwarnungen. Sechs Fahrer müssen ihren Führerschein zeitweise abgeben. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 172 km/h – ihn erwarten 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Tags darauf kontrollierte die Polizei im Bereich Wernberg-Köblitz zwischen 7 und 13 Uhr. Hier lag die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h. 72 Beanstandungen wurden festgestellt, darunter 29 Anzeigen. Der schnellste Fahrer – ein BMW-Lenker – war mit 180 km/h unterwegs. Er muss mit 480 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Verkehrspolizei kündigte an, auch weiterhin verstärkt Geschwindigkeitskontrollen auf der A6 durchzuführen.

THEMEN: Blitzer, Geschwindigkeit, Kontrolle, Polizei, Raser

