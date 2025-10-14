Kontrolle: Raser auf der A6 gestoppt

Gleich an zwei Tagen führte die Verkehrspolizeiinspektion Amberg umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen auf der A6 durch.

Am Samstagvormittag wurde im Bereich einer Baustelle bei Kümmersbruck gemessen. Bei erlaubten 100 km/h registrierten die Beamten 81 Verstöße, davon 70 Anzeigen und 11 Verwarnungen. Sechs Fahrer müssen ihren Führerschein zeitweise abgeben. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 172 km/h – ihn erwarten 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Tags darauf kontrollierte die Polizei im Bereich Wernberg-Köblitz zwischen 7 und 13 Uhr. Hier lag die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h. 72 Beanstandungen wurden festgestellt, darunter 29 Anzeigen. Der schnellste Fahrer – ein BMW-Lenker – war mit 180 km/h unterwegs. Er muss mit 480 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Verkehrspolizei kündigte an, auch weiterhin verstärkt Geschwindigkeitskontrollen auf der A6 durchzuführen.