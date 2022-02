kostenlose Mediacrashkurse für Firmen

Für Amberger Firmen gibt es ab Februar kostenlose Media Crashkurse von der Wirtschaftsförderung Amberg. Interessant sind sie u.a. für den lokalen Handel oder die Gastronomie. Interessierte bekommen eine individuelle Einführung in das Thema Online-Marketing über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. Die Teilnehmer lernen in den 2-Stunden-Kursen alle Basics für einen modernen Social Media-Auftritt. Sie erfahren, wie ein Algorithmus funktioniert, zu welcher Zeit sie ihre Zielgruppe am besten erreichen und wie sie über Instagram und Co. ihre Umsätze steigern. Das Angebot findet im Amberger Stadtlabor statt. Bewerben kann man sich bis 11. Februar. Interessierte können sich direkt über den Amberg Blog bei Instagram und Facebook unter mail@wifam.de. bewerben.