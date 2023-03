Kraftwerk plant 2023 nur ein einziges Deutschland-Konzert

Kraftwerk spielen in diesem Jahr nur ein einziges Konzert in Deutschland – entscheidend für die Wahl des Ortes war eine langjährige Verbundenheit mit Peter Weibel.

Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk wird am 12. August in Karlsruhe auftreten. Es sei das einzige Deutschland-Konzert der Düsseldorfer Band in diesem Jahr, teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH am Montag in Karlsruhe mit.

Kraftwerk werde im Rahmen der sommerlichen Schlosslichtspiele auf dem Balkon des Karlsruher Schlosses spielen. Auf der 170 Meter breiten Fassade des historischen Gebäudes sei eine Multimedia-Show geplant.

Für Kraftwerk sei die langjährige Verbundenheit mit dem renommierten Medienkünstler Peter Weibel entscheidend für das Konzert gewesen, wurde Bandgründer Ralf Hütter in der Mitteilung zitiert. „Wir werden das herausragende Lebenswerk von Peter Weibel für die Medienkunst mit einer musikalischen Botschaft in unserer Performance würdigen“, sagte Hütter. Weibel, langjähriger Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), war Anfang des Monats im Alter von 78 Jahren gestorben. (dpa)