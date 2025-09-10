Kran bleibt an Bahnbrücke hängen – Bahnverkehr betroffen

Franken

Staus und Verzögerungen: Im morgendlichen Berufsverkehr passiert an einer wichtigen Verkehrsachse in Nürnberg ein Unfall – mit Folgen nicht nur für Autofahrer. Wie lange dauert die Sperrung an?

Wegen einer beschädigten Bahnbrücke müssen Autofahrer und Bahnreisende rund um Nürnberg seit dem Morgen mit Beeinträchtigungen rechnen. Ein Baustellen-Lastwagen blieb mit einem Anbaukran an der Brücke hängen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kran war ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausreichend abgesenkt und stieß deshalb gegen eine der Brücke. Auch Betonabsperrungen am Fahrbahnrand wurden dabei beschädigt.

Dauer der Sperrung unklar

Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, waren mehrere Regional- und S-Bahnlinien von der beschädigten Brücke betroffen. Auch auf dem Frankenschnellweg gab es Verkehrsbehinderungen. Laut dem Polizeisprecher war die Strecke in Richtung Fürth zunächst nur einseitig befahrbar.

Nach mehreren Stunden wurde der Lastwagen geborgen. Ein Statiker soll nun prüfen, wie schwerwiegend die Schäden sind. Erst im Anschluss kann laut Polizei eingeschätzt werden, ob und welchem Umfang die Sperrung – oberhalb für den Bahnverkehr und unterhalb für den Fahrzeugverkehr – gesperrt bleibt. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand. (dpa/lby)

THEMEN: Bahnbrücke, Nürnberg, Polizei, Sperrung, Unfall, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 16.07. 12:07 Wasserrohrbruch in Nürnberg – Fahrbahn beschädigt Keller voll Wasser, Umleitungen für Autofahrer: Ein Rohrbruch in Nürnberg legt …
Foto: Lino Mirgeler/dpa
 04.04. 13:36 A6 nach Lkw-Unfall in Richtung Amberg gesperrt Auf der Autobahn 6 fährt am Vormittag ein Lastwagen einem anderen auf. Die …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 27.08. 10:12 Drohungen nach Pavian-Tötung – Ermittlungen in 30 Fällen Die Protestwelle ist abgeebbt. Die Tötung einiger Paviane im Nürnberger …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 19.08. 10:23 Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein …
Foto: Nicolas Armer/dpa
 13.08. 14:17 Durchtrennte Kabel legen Bahnverkehr lahm – Sabotage? In Coburg müssen Fahrgäste stundenlang mit Einschränkungen im Bahnverkehr …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 30.07. 11:09 Stau nach Lastwagenunfall an Autobahnkreuz in Franken Ein Lastwagenfahrer verliert bei der Fahrt von der Autobahn 73 auf die A3 die …