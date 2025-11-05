Krapfen mit Herz: Lions Club Neustadt/WN startet süße Spendenaktion

Wenn in Weiden und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab am 11. November wieder in den Fasching gebissen wird, dann steckt in jedem Krapfen auch ein Stück Herzenswärme. Der Lions Club Neustadt/WN Lobkowitz verbindet zum sechsten Mal den Start in die närrische Zeit mit einer guten Tat – und ruft unter dem Motto „Reinbeißen und Herz zeigen“ zur beliebten Krapfenschmaus-Aktion auf.

© Symbolbild: Eugenia Sol, pexels.com

Genuss trifft guten Zweck

Zum Auftakt der Faschingssaison liefern die Lions-Mitglieder gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern frische 24er-Krapfen-Kisten an Unternehmen, Schulen, Einrichtungen und Privatpersonen. Wer also am 11. November vormittags in den Fasching starten möchte, bekommt die süßen Stücke direkt an die Tür geliefert – inklusive einem Stück Nächstenliebe.

© O-Ton: Sebastian Denzler, Präsident des Lions Clubs Neustadt an der Waldnaab

Pro verkauftem Krapfen fließen 50 Cent über das Hilfswerk des Lions Club Neustadt/WN e.V. an den Bunten Kreis Nordoberpfalz sowie an die Jugendhilfe im Landkreis Neustadt/WN und der Stadt Weiden.

So funktioniert die Bestellung

Wer sich seine Krapfen rechtzeitig sichern will, kann sie bis zum 7. November vorbestellen.

Das Bestellformular gibts hier: ↗️Bestellformular

Einfach das ausgefüllte Bestellformular per Mail an krapfen@lions-neustadtwaldnaab.de oder per Fax an 0961 – 206 50 327 schicken.

Eine Kiste mit 24 Krapfen kostet 39 Euro und wird samt Rechnung am 11. November ausgeliefert – pünktlich zum Faschingsauftakt.

Ein süßer Beitrag mit Wirkung

Mit der Aktion zeigt der Lions Club Neustadt/WN einmal mehr, dass Engagement nicht trocken sein muss – sondern auch richtig lecker sein kann. Die Krapfenaktion hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des regionalen Faschingsbeginns entwickelt und sorgt jedes Jahr für gute Laune, volle Bäuche und tatkräftige Unterstützung dort, wo Hilfe gebraucht wird.