Kreise: Nach Bielefeld auch Hinweise auf Islamistenkontakt

Ein bewaffneter Täter greift am Wochenende Feiernde vor einer Bar in Bielefeld an – und flüchtet. Am Montagabend gibt es eine Festnahme. Noch heute könnte es neue Erkenntnisse geben.

© Foto: Tim Oelbermann/dpa

Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld steht das Tatmotiv im Fokus. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen gehen die Ermittler unter anderem auch Hinweisen auf Kontakte des Tatverdächtigen in die islamistische Szene nach. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Die Ermittler hofften, im Laufe des Tages neue Erkenntnisse zur Motivlage zu erlangen. Eventuell schaue sich auch der Generalbundesanwalt den Fall an, hieß es in Sicherheitskreisen weiter.

Die Staatsanwaltschaft hatte am späten Montagabend nach der Festnahme eines Mannes in Heiligenhaus bei Düsseldorf bekräftigt, dass die Ermittlungen liefen und in alle Richtungen ermittelt werde. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft machte am Morgen keine neuen Angaben zum bisherigen Ermittlungsstand.

Minister bestätigt Fahndungserfolg

Nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) ist der mutmaßliche Täter gefasst. „Die kleinteilige Arbeit hat sich gelohnt und wir konnten den überraschten Täter dingfest machen“, sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ermittler hätten „nach der Schock-Tat von Bielefeld“ jede kleinste Spur nach dem Täter verfolgt, mit allen Möglichkeiten, die Polizei habe, und unter starkem öffentlichem Druck. „Jetzt braucht es Antworten, welches Motiv den Täter zur Tat geleitet hat“, betonte der NRW-Innenminister.

Tatverdächtiger ist Syrer

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 35-jähriger Syrer aus Harsewinkel, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten sei. Die Festnahme erfolgte nach Polizeiangaben am späten Montagabend. Bei dem Festgenommenen handelt es sich mit an „Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um den gesuchten Hauptverdächtigen, sagte ein Sprecher der Polizei wenige Zeit später.

Am frühen Sonntagmorgen waren fünf Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren vor einer Bar am Rand der Bielefelder Innenstadt attackiert und mit einem spitzen Gegenstand – möglicherweise einem Messer – verletzt worden, vier davon schwer. Zwei von ihnen schwebten zunächst in Lebensgefahr, ihr Zustand habe sich dann aber stabilisiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Am Tatort Messer sichergestellt

Die Opfer setzten sich nach den bisherigen Angaben der Ermittler mit Schlägen zur Wehr und verletzten den Angreifer auch, der flüchtete. Am Tatort stellten Beamte mehrere Messer sicher. Sie fanden demnach außerdem auch eine vom mutmaßlichen Täter zurückgelassene Tasche mit Personaldokumenten sowie eine Flasche mit einer unbekannten, nach Benzin riechenden Flüssigkeit.

Wie NRW-Innenminister Reul bereits am Montag erklärt hatte, war der tatverdächtige Syrer über die Türkei nach Europa eingereist. Im Dezember 2023 habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihm einen befristeten Schutzstatus ausgestellt, nachdem er in Deutschland Asylantrag gestellt habe. (dpa)