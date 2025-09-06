Kreiseinsatzzentrale des Landkreises NEW geht in Betrieb

Neustadt/WN

Die neue Kreiseinsatzzentrale des Landkreises Neustadt/WN ist offiziell in Betrieb genommen worden.

Sie soll die Integrierte Leitstelle bei großen Lagen wirkungsvoll unterstützen und durch regelmäßige Übungen weiterentwickelt werden. Sie ist technisch und organisatorisch bestens ausgestattet, u.a. mit vier Arbeitsplätzen, mit moderner Telefonie- und Kommunikationstechnik, und einer Schnittstelle zur Übermittlung von Einsatzdaten. Untergebracht ist die neue Kreiseinsatzzentrale im Katastrophenschutzzentrum des Landkreises. 

THEMEN: Inbetriebnahme, Katastrophenschutzzentrum, Kreiseinsatzzentrale, moderne Technik

