Kreisverkehrswacht spendet Fahrräder für Grundschulen

Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten beim Fahrradfahren – das zeigt sich zunehmend bei der Radfahrausbildung in der 4. Klasse. Umso wichtiger sei es, frühzeitig die Grundlagen zu vermitteln, heißt es vom Kultusministerium, das mit dem neuen Radlführerschein bereits ab der 1. Jahrgangsstufe ansetzt.

© Foto: Schulamt Tirschenreuth, Fabian Polster

Damit die Grundschulen im Landkreis Tirschenreuth das Programm umsetzen können, unterstützt die Kreisverkehrswacht Tirschenreuth mit einer Spende im Wert von rund 10.000 Euro. Sie übergab einen speziell angefertigten Fahrradanhänger und zwölf kindgerechte Fahrräder an die Grundschule Waldsassen.

Die Kinder testeten die neuen Räder sofort in einem Geschicklichkeitsparcours. Schulamtsdirektorin Martina Puff lobte das Engagement: „Mit dieser Spende leistet die Kreisverkehrswacht einen wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung an unseren Grundschulen.“

Gefertigt wurde der Anhänger von der Kfz-Meisterwerkstatt Weber in Waldsassen, die Fahrräder stammen von Multicycle Marktredwitz.