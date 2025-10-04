Kriselnde Regensburger trennen sich von Beierlorzer

dpa

Der krisengeschüttelte Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hat sich von Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer getrennt.

Der 57-Jährige sei am Freitag in einem persönlichen Gespräch über seine Freistellung informiert worden, teilte der Fußball-Drittligist mit. Der Club sei weiter voll handlungsfähig, hieß es zudem. Man wolle sich umgehend mit einer Neubesetzung befassen. Heute steht das nächste Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken an.

Die Entscheidung beruhe nicht allein auf den bislang schwachen Ergebnissen der Regensburger in der laufenden Saison, erklärte Vorstandschef Oliver Hein. Sie sei «vielmehr das Ergebnis einer eingehenden, saisonübergreifenden Analyse der sportlichen und sportstrategischen Entwicklung in den vergangenen eineinhalb Jahren, verbunden mit der Frage, wie der SSV Jahn in die Erfolgsspur zurückkehren kann.»

Die Regensburger waren im Sommer aus der zweiten Liga abgestiegen. In der dritten Liga liegen sie mit gerade mal sieben Punkten aus neun Spielen schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Beierlorzer war seit Juli 2023 im Amt. (dpa)

