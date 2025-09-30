Kühle Tage und immer wieder Sonne in Bayern

Bayern

Den Freistaat erwartet Sonne, aber auch Frost, Regen und sogar Neuschnee im Hochgebirge. Wo es in Bayern am kältesten wird – und wann die Sonne durchkommt.

© Foto: Felix Hörhager/dpa
Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft und kalt. Tagsüber wird es laut den Deutschen Wetterdienst (DWD) heute regnerisch. Demnach seien auch einzelne Gewitter möglich. Im Hochgebirge ist sogar mit Neuschnee zu rechnen. Nachts kündigt der DWD in den östlichen Mittelgebirgen Bodenfrost an. Dann sollen auch die Schauer abklingen.

Am Mittwoch soll im Tagesverlauf häufig die Sonne herauskommen. In den östlichen Mittelgebirgen ist laut DWD mit maximal 9 Grad zu rechnen, an Main und Donau hingegen mit milden 16 Grad. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Wind aus Nordosten.

Frostig wird es dann in der Nacht zum Donnerstag. Im Alpenvorland sowie im Oberpfälzer Wald und Bayerwald ist teilweise mit trüber Sicht und Hochnebel zu rechnen. Tagsüber soll es im westlichen Franken wieder mehr Sonne geben, im Bayerischen Wald und dem Chiemgau hingegen mehr Wolken und eventuell Regen. Mit 9 bis 14 Grad wird es laut DWD sehr kühl. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen schließlich auf bis zu minus ein Grad.

Zum Wochenende soll es dann noch einmal schön werden: Der DWD kündigt für Freitag viel Sonnenschein und milde 12 bis 16 Grad an. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

