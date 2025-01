Kuh auf falscher Weide – Polizeieinsatz nach Bauern-Streit

Wegen unerlaubter Grenzübertritte ist die Polizei in Oberpfalz immer wieder gefordert. Doch dieses Mal befindet sich eine Kuh am falschen Ort – was bei den Weidebesitzern für Differenzen sorgt.

Eine Kuh auf der falschen Weide hat in der Oberpfalz einen Streit zwischen Landwirten und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Besitzer der Kuh und der Eigentümer der betroffenen Weide seien in Freystadt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe der Besitzer der Kuh dem Weideeigentümer das Handy weggenommen und es in einem Stall versteckt.

Die Polizei sprach in einer Mitteilung von „diplomatischen Verwerfungen“ wegen des „unerlaubten Grenzübertritts“ des Tiers. Ermittelt werde aber nicht wegen illegaler Einreise, sondern wegen Diebstahls – und zwar gegen den Besitzer der Kuh. Den Streit hätten die Beamten geschlichtet, das Handy sei seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden.

„Ob das Gras im fremden Weideland grüner ist oder schlichtweg besser schmeckt, darüber gab die sehr entspannt wirkende Kuh keine Auskunft“, teilte die Polizei abschließend mit. (dpa/lby)