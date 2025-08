Kultur und Stimmung pur im Fischhofpark

Der Spätsommer hält Einzug – und mit ihm ein buntes Veranstaltungsprogramm im Fischhofpark. Dort hat der Förderverein Fischhofpark e.V. heuer drei kulturell Höhepunkte vorbereitet, die für beste Stimmung, Kulturgenuss und geselliges Miteinander sorgen werden.

© Foto: Anja Berner

Die Events stellten Bürgermeister Franz Stahl und Förderverein-Vorsitzender Vinzenz Rahn am 29. Juli im Rahmen einer Presseveranstaltung offiziell vor. So gibt es am 6. September erneut den beliebten FischhofSchoppen, präsentiert der Verein am 7. September erstmals die FischhofSerenade – und findet nach längerer Pause am 13. und 14. September wieder ein Oktoberfest statt.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr sowohl zu bekannten als auch neuen Veranstaltungen einladen zu können. Diese geben sicher bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den im nächsten Jahr geplanten KulturSommer“, so Fördervereinsvorsitzender Vinzenz Rahn.

Das Programm im Überblick

FischhofSchoppen: Samstag, 6. September von 18 bis 22 Uhr (Fischhofbrücke & Fischhof)

Stimmungsvoller Weinabend mit musikalischer Begleitung durch das Duo Patric & Peter (von Boarisch bis Modern)

FischhofSerenade: Sonntag, 7. September von 16 bis 20 Uhr (Innenhof Amtsgericht)

Begeisternde Live-Musik im besonderen Ambiente des historischen Fischhofs mit dem Vokalensemble Music & More, der Jazzcombo Taktikum und dem Violinisten Julius Meier

Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 1: Samstag, 13. September von 18 bis 23 Uhr (Platz am See)

Mitreißende Tradition und Lebensfreude bei dem bayerischen Volksfest – mit Bieranstich, der Falkenberger Karpfenmusik und dem Geheimtipp „Hau den Lukas“

Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 2: Sonntag, 14. September von 10:30 bis 20 Uhr (Platz am See)

10:30 Uhr: Heilige Messe, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Tirschenreuth

Musikalischer Frühschoppen und Mittagessen. Musik: Stadtkapelle Tirschenreuth

Nachmittag: Musik mit Max Haberkorn, Jungvirtuose an der Steierischen

16:00 Uhr: Konzert mit der Band „Bändscheibe“

Fischhof-Lauf

Der Förderverein Fischhofpark freut sich, dass das Gelände nicht „nur“ für festliche und kulturelle Aktivitäten genutzt wird, sondern auch für sportliche Events zu einer begehrten Lokation geworden ist.

Am Freitag vor dem Oktoberfest, 12. September, wird das Laufevent „Fischhoflauf“ stattfinden.

Mehr Informationen: https://www.atsv-tirschenreuth.de/leichtathletik/

KulturSommer 2026

Am Ende des Pressetermins informierte Vinzenz Rahn zudem, dass vom 12. Juni bis 6. Juli 2026 im Fischhofpark wieder ein vierwöchigen KulturSommer stattfinden soll. Mit einem Veranstaltungsprogramm, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommen werde. Denn es seien, sagte Vinzenz Rahn weiter, unter anderem eine ABBA-Tribute-Show und ein großes Cosplay-Event geplant – und soll erstmals auch das Bürgerfest in den KulturSommer eingebunden werden.

Helfer und Kuchenspenden für die Events 2025 gesucht

Natürlich gilt wieder ein Aufruf an die Bevölkerung und Freunde und Mitglieder des Fördervereins. Unter dem Leitgedanken „Ehrenamt macht Glücklich“ gibt es noch einige Lücken im Einsatzplan zu füllen. Dieser kann unter https://www.fischhofpark-tirschenreuth.de/helfer2025/ aufgerufen werden.

Auch Kuchenspenden für den Sonntagnachmittag des Oktoberfests, 14. September, werden noch benötigt.

Die Koordination der Helfer übernimmt in diesem Jahr Petra Klebl-Denk, die über die folgenden Kontaktwege erreichbar ist:

· WhatsApp: +49 160 5958640 · Mail: helfer@fischhofpark-tirschenreuth.de