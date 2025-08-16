KulturCafé wächst

Das Projekt KulturCafé nimmt Fahrt auf. Nach dem erfolgreichen Start in Neustadt im April 2024 werden jetzt neue Standorte in Vohenstrauß, Mitterteich, Erbendorf, Kemnath und Tirschenreuth entstehen.

In einem Kulturcafé sollen regelmäßig Veranstaltungen wie interkulturelle Kochabende, kreative Workshops oder Vorträge stattfinden. Ziel ist: einen Ort zu schaffen, an dem Integration gelebt, die Gemeinschaft gestärkt und Talente sichtbar werden. Am 14. August eröffnete das KulturCafé in Vohenstrauß und am 15. September folgt Mitterteich. 

