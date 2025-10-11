Kupferdiebe räumen Fertigungshalle aus

Schwandorf

In der Nacht zum Donnerstag räumten bislang Unbekannte eine Fertigungshalle in Birkenzell in Maxhütte-Haidhof aus.

Die Täter verschafften sich in der Halle Zutritt zu einem abgeschlossenen Lagerbereich, in dem unter anderem Kupfer und Bronze gelagert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verluden die Täter eine größere Menge Kupfer auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug und flüchteten. Der Beuteschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünf- bis unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Kripo Amberg ermittelt und bittet um Hinweise.

THEMEN: Birkenzell, Fertigungshalle, Kupferdiebe, Lagerbereich, Maxhütte-Haidhof

