Kylie Minogue lockt mit Album «Tension» auf die Tanzfläche

Weil Kylie Minogue angeblich zu alt für die Zielgruppe sei, spielten britische Radiosender ihre Single «Padam Padam» nicht. Das Lied wurde trotzdem ein Sommerhit. Jetzt ist ihr Album «Tension» erschienen.

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft wagt Kylie Minogue immer noch neue Dinge. Demnächst wird die australische Sängerin eine eigene Show in Las Vegas haben. Im «Voltaire», einem brandneuen Nachtclub in der Glücksspiel- und Vergnügungsmetropole, wird ihre sogenannte Residency von November bis Mai stattfinden. Das passt perfekt zu der Popikone, die für glamouröse Auftritte bekannt ist.

«Padam Padam» hieß die erste Single, der man sich schon nach dem ersten Hören nicht mehr entziehen konnte. Der Sommerhit ist ein absoluter Ohrwurm in der Tradition von Minogue-Songs wie «Can’t Get You Out Of My Head» oder «Spinning Around» und ihr erster Top-10-Erfolg in ihrer ehemaligen Wahlheimat Großbritannien seit 2010 («All The Lovers»). In Leicester sangen Zehntausende die Disco-Hymne mit dem sexuell aufgeladenen Text («I know you wanna take me home and take off all my clothes») mit. Schon länger trendet das Wort «Padam», das den Herzschlag beschreibt, als Hashtag in sozialen Medien. (dpa)