Ladies Night in der Amberger Altstadt heute Abend!

Am heutigem Freitag, den 19. September 2025, wird die Amberger Altstadt zur Shoppingmeile: Über 55 Läden öffnen von 17 bis 22 Uhr mit Aktionen, Rabatten und Gastro-Specials.

© Bild: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg mbH

Zum zweiten Mal wird die Amberger Altstadt zur langen Shoppingmeile: Am Freitag, 19. September 2025, laden über 55 Einzelhändlerinnen, Einzelhändler und Dienstleister zur Ladies Night ein. Von 17 bis 22 Uhr warten besondere Aktionen, exklusive Rabatte und viele kleine Überraschungen – von Mode und Kosmetik über Wohnaccessoires bis hin zu Lifestyle-Themen. Parallel sorgen Gastronomiebetriebe mit eigenen Specials bis in die Nacht für die passende, entspannte Atmosphäre. Ein Abend, der Lust aufs Bummeln macht – und den lokalen Handel in den Mittelpunkt rückt.

„Solche Abende zeigen, wie viel Leben in unserer Altstadt steckt. Wenn alle Innenstadtakteure gemeinsam anpacken, entsteht echte Stadtidentität – das unterstützen wir mit voller Überzeugung“, betont Oberbürgermeister Michael Cerny. Das Netzwerk reicht in diesem Jahr sogar über die klassischen Innenstadtgrenzen hinaus: Der Ladies Circle Amberg bindet weitere Geschäfte mit einem Glücksrad ein, bei dem Produkte und Gutscheine dieser Betriebe auf die Besucherinnen warten. Wer als Geschäft noch mitmachen möchte, kann sich direkt beim Ladies Circle melden.

Ein besonderes Highlight ist der beliebte Ladies-Night-Beutel, den es ab Samstag, 13. September, im Stadtlabor Amberg (Bahnhofstraße 9) zu kaufen gibt: Für 10 Euro erhält man eine auf 350 Stück limitierte Tasche voller Überraschungen und Gutscheine. Der Verkauf findet an zwei Terminen statt – Samstag, 13. September, ab 17 Uhr sowie Dienstag, 16. September, ab 8:30 Uhr. Pro Person können maximal zwei Beutel erworben werden, solange der Vorrat reicht.

„Was diesen Abend besonders macht, ist die Begeisterung, mit der der Amberger Handel dabei ist. Dieses gemeinsame Engagement zeigt, wie stark das Netzwerk in unserer Innenstadt ist – und wie attraktiv Amberg als Einkaufsstadt sein kann. Genau das wollen wir als Wirtschaftsförderung stärken: lokale Netzwerke, Sichtbarkeit für den Handel und positive Impulse für die Innenstadt“, sagt Mirjam Dettling von der Wirtschaftsförderung.

Gemeinsam mit starken Partnern setzt die Amberger Wirtschaftsförderung mit der Ladies Night ein klares Zeichen: für eine lebendige Innenstadt, für den stationären Einzelhandel – und für eine richtig gute Zeit im Herzen der Stadt.