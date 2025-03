Lady Gaga stürmt an die Charts-Spitze

Gerade hat die 38-Jährige ihr sechstes Album «Mayhem» herausgebracht – und schafft damit ein Comeback in den deutschen Charts.

Superstar Lady Gaga ist nach 14 Jahren zurück an der Spitze der deutschen Album-Charts. Mit «Mayhem» schafft es die 38-Jährige zum dritten Mal ganz nach oben, wie GfK Entertainment mitteilte. Zuvor sei ihr das mit «The Fame», das 2008 herauskam, und «Born This Way» (2011) gelungen.

«Mayhem» ist das sechste Album der Künstlerin. Gaga platziert auch drei Songs aus dem Werk in den Single-Charts: «Abracadabra» auf Platz sieben, «Die With A Smile» mit Bruno Mars auf Rang acht und «Garden Of Eden» auf der 92.

Platz zwei der Album-Charts ist ein weiterer Neu-Einstieg: Jethro Tull sichert ihn sich mit «Curious Ruminant». Auf der Drei liegt diese Woche Fynn Kliemann mit «Tod».

In den Single-Charts bleibt der bayerische Liedermacher Oimara mit «Wackelkontakt» an der Spitze. Dahinter liegt wie in der Vorwoche Zartmann mit «Tau mich auf» vor ROSÉ & Bruno Mars mit «APT.», die von der Vier auf die Drei klettern. (dpa)