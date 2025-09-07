Landkreis Amberg-Sulzbach sucht Christbäume

Amberg-Sulzbach

Der Kreis Amberg-Sulzbach ist auf der Suche nach zwei Christbäumen für das Landratsamt Amberg-Sulzbach. Der Baum für den Innenhof sollte rund 10 Meter hoch sein, der für den Balkon des Landrats rund 5 Meter.

Mitarbeiter des Bauhofs fällen die zwei Bäume kostenlos und transportieren sie ab. Voraussetzung dafür ist, dass man das Grundstück problemlos mit einem Lkw anfahren kann. Wer ein Prachtexemplar aus seinem Garten anbieten will, schickt eine Mail an bauhof@amberg-sulzbach.de. Wenn möglich, sollten Fotos vom Baum mitgeschickt werden.

THEMEN: Balkon, Christbäume, Innenhof, Landkreis Amberg-Sulzbach

