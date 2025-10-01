Landkreis Amberg-Sulzbach sucht Weihnachtsbäume

Amberg-Sulzbach

Zwei festliche Tannenbäume sollen zur Weihnachtszeit den Hof und Balkon des Landratsamts Amberg-Sulzbach schmücken.

Der Landkreis Amberg-Sulzbach steckt mitten in den Vorbereitungen für die Adventszeit – und dafür fehlen noch zwei ganz besondere Schmuckstücke: Tannenbäume für das Landratsamt Amberg-Sulzbach.

Gesucht werden:

  • ein rund 10 Meter hoher Baum für den Innenhof
  • ein etwa 5 Meter hoher Baum für den Balkon des Landrats
Kostenlose Fällung und Abtransport

Die Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen sowohl das Fällen der ausgewählten Bäume als auch den Transport zum Landratsamt – selbstverständlich kostenlos für die Eigentümer. Voraussetzung ist lediglich, dass das jeweilige Grundstück problemlos mit einem Lastwagen erreichbar und befahrbar ist.

So können Sie mitmachen

Wer auf seinem Grundstück einen passenden Baum hat und ihn spenden möchte, kann sich direkt beim Bauhof melden – am besten gleich mit einem entsprechendem Foto:

📧 bauhof@amberg-sulzbach.de

📞 09621/39-7910

