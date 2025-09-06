Landkreis Regensburg: „Naschbäume” mit dem gelben Band

Regensburg

Jedes Jahr verrottet Obst, das nicht geerntet wurde. Die Initiative „Gelbes Band“ im Landkreis Regensburg will dem auch in diesem Jahr wieder entgegenwirken.

Heißt also : Das Gelbe Band oder ein gelber Farbring am Stamm signalisiert, dass der Baum gratis und ohne Rückfrage beim Eigentümer abgeerntet werden darf. Wo die „Nasch-Bäume“ genau stehen, kann über die Homepage des Landkreises Regensburg erfahren werden. Da steht dann z.B. auch, um welche Obstsorten es sich handelt.  

https://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/natur-umwelt/gartenkultur-landespflege/?aktion-gelbes-band-naschbaeume-im-landkreis&orga=163085

THEMEN: Farbring, Gelbes Band, gratis, Naschbäume, Obstbäume

