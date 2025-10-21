Landkreis Tirschenreuth löst Containerunterkünfte auf

Der Landkreis Tirschenreuth hält Wort: Wie es den Kommunen zugesagt wurde, werden die beiden Containerunterkünfte für Geflüchtete in Kemnath und Plößberg zum 30. November aufgelöst.

© Foto: Fabian Polster

Der vollständige Rückbau wird bis ins Frühjahr dauern. Landrat Roland Grillmeier betont, dass der Landkreis alles daran setze, künftig Containerlösungen zu vermeiden: „Unser Ziel ist es, Geflüchtete in festen, geeigneten Unterkünften unterzubringen.”

Der Landkreis Tirschenreuth hatte die beiden Standorte in Kemnath und Plößberg in den vergangenen Jahren zur kurzfristigen Entlastung genutzt. Der Containerstandort in Erbendorf bleibt vorerst bis Ende 2027 auf Standby, sollte noch einmal Bedarf entstehen.