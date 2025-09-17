Landkreis Tirschenreuth mit neuer App

Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht App: Informationen, Service und News direkt aufs Smartphone

© Foto: Landratsamt Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth geht digital einen weiteren Schritt nach vorne: Ab sofort ist die neue Web-App des Landkreises unter app.kreis-tir.de erreichbar. Mit der App haben Nutzer jederzeit Zugriff auf aktuelle Nachrichten, Ansprechpartner, Anträge, Straßensperrungen, Stellenanzeigen und können sich per Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten. Ein integrierter Chat-Bot erleichtert die Suche nach wichtigen Informationen zusätzlich.

Die Web-App ist selbstverständlich kostenlos und kann unkompliziert über den Internet-Browser (app.kreis-tir.de) aufgerufen und direkt auf dem Smartphone gespeichert werden – ein App-Store ist nicht erforderlich.