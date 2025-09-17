Landkreis Tirschenreuth mit neuer App

Tirschenreuth

Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht App: Informationen, Service und News direkt aufs Smartphone

© Foto: Landratsamt Tirschenreuth
© Foto: Landratsamt Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth geht digital einen weiteren Schritt nach vorne: Ab sofort ist die neue Web-App des Landkreises unter app.kreis-tir.de erreichbar. Mit der App haben Nutzer jederzeit Zugriff auf aktuelle Nachrichten, Ansprechpartner, Anträge, Straßensperrungen, Stellenanzeigen und können sich per Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten. Ein integrierter Chat-Bot erleichtert die Suche nach wichtigen Informationen zusätzlich.
Die Web-App ist selbstverständlich kostenlos und kann unkompliziert über den Internet-Browser (app.kreis-tir.de) aufgerufen und direkt auf dem Smartphone gespeichert werden – ein App-Store ist nicht erforderlich.

THEMEN: App, digital, Landkreis Tirschenreuth, Service, Tirschenreuth

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Stadt Tirschenreuth, Mirko Streich
 14.09. 09:19 Tirschenreuther Oktoberfest dieses Wochenende Der BrückenSchoppen und die FischhofSerenade haben am vergangenen Wochenende …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 09.09. 15:21 Brand auf Bahnhofsdach in Wiesau – Zugverkehr gestört In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem …
Symbolbild, pixabay.com
 09.09. 12:48 Achtung: Reifenstecher in Waldsassen Vorsicht vor dem Reifenstecher in Waldsassen. Am frühen Dienstagmorgen war ein …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 04.09. 08:00 Tirschenreuth: Einbruch in Kfz-Prüfstelle Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in Tirschenreuth in die …
Foto: Maike Glöckner
 03.09. 07:49 Tödlicher Verkehrsunfall bei Kemnath Am Dienstagabend (02.09.2025) hat sich gegen 18:45 Uhr auf der Staatsstraße …
Foto: Carsten Bunnemann
 01.09. 05:00 Kemnath sucht Christkind, Engelchen und (B)engelchen Seit mittlerweile zehn Jahren gehört sie fest zur Adventszeit in Kemnath: die …