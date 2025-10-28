Lappersdorf: Fußballspiel mündet in Schlägerei

Regensburg

Ein Fußballspiel in Lappersdorf im Landkreis Regensburg ist am Sonntagabend in eine Schlägerei zwischen Spielern zweier örtlicher Vereine ausgeartet.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Brüderpaare aus den Teams. Einer der Spieler sei mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden. Gegen ein Brüderpaar wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei wurde auf ein Opfer mit Stollenschuhen eingetreten. Die beiden Tatverdächtigen seien zunächst mit dem Auto vom Tatort geflohen und erst nach Aufforderung der Polizei wieder zum Platz zurückgekehrt. Dabei sollen sie auf Passanten zugefahren sein, die sie stoppen wollten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

THEMEN: Fußball, Gewalt, Lappersdorf, Regensburg, Schlägerei

