Lappersdorf: Maßkrug gegen Kopf geschlagen

Regensburg

Ausgerechnet bei einer Geburtstagsfeier kam es in der Nacht auf Samstag in Lappersdorf im Landkreis Regensburg zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Zwei betrunkene Männer im Alter von 17 und 19 Jahren stritten sich zuerst, dann wurde der Zoff handgreiflich. Einer der Streithähne schlug den anderen mit den Fäusten. Der wiederum revanchierte sich mit einem Glasmaßkrug, der auf dem Kopf des Kontrahenten landete.

Dabei erlitt das Opfer unter anderem eine Platzwunde und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

