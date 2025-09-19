Last-Minute-Ausbildungsbörse in Weiden

Für alle Schulabgänger die schnell einen Job brauchen gibts jetzt die Last-Minute Ausbildungsbörse gleich nächste Woche in Weiden.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Weiden bietet in diesem Jahr eine Last-Minute-Ausbildungsbörse für alle Schulabgänger an. Vom 22. bis 24. September werden die aktuellen noch offenen Ausbildungsstellen im Berufsinformationszentrum präsentiert. Am Montag (22.9.) sind die offenen Stellen in den Gesundheitsberufen dran, am Dienstag werden Ausbildungsstellen im Bereich des Einzelhandels vorgestellt und am Mittwoch Stellen in den Bereichen Handwerk, Technik, Elektro und EDV. Bei Interesse einfach vorbeikommen zwischen 14 und 16 Uhr – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.