Last-Minute-Ausbildungsbörse in Weiden

Weiden

Für alle Schulabgänger die schnell einen Job brauchen gibts jetzt die Last-Minute Ausbildungsbörse gleich nächste Woche in Weiden.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Weiden bietet in diesem Jahr eine Last-Minute-Ausbildungsbörse für alle Schulabgänger an. Vom 22. bis 24. September werden die aktuellen noch offenen Ausbildungsstellen im Berufsinformationszentrum präsentiert. Am Montag (22.9.) sind die offenen Stellen in den Gesundheitsberufen dran, am Dienstag werden Ausbildungsstellen im Bereich des Einzelhandels vorgestellt und am Mittwoch Stellen in den Bereichen Handwerk, Technik, Elektro und EDV. Bei Interesse einfach vorbeikommen zwischen 14 und 16 Uhr – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

THEMEN: Ausbildung, Ausbildungsstellen, Job, Messe, Schulabgänger, Stellen, Weiden

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Kliniken Nordoberpfalz AG
 16.09. 12:45 Emily ist das 1.000 Baby dieses Jahr am Klinikum Weiden Das Klinikum Weiden feiert die 1.000 Geburt dieses Jahr und zieht eine Bilanz. …
Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
 15.09. 16:23 Zwei Mädchen verprügeln 17-Jährige Weidenerin Eine 17- und eine 20-Jährige haben am Samstag in Weiden eine Jugendliche …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 11.09. 10:05 Streit zwischen Fußgänger und Scooterfahrer eskaliert Eine Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooterfahrer ist …
Symbolfoto: Sebastian Göbel, pixelio.de
 08.09. 08:32 Straßensperrung zwischen Mitterhöll und Muglhof Zwischen Mitterhöll und Muglhof bei Weiden ist bis voraussichtlich Dezember …
Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
 29.08. 14:22 Bus verunglückt an Ausfahrt Weiden-Frauenricht Bei einem schweren Busunfall auf der A93 bei Weiden sind am Freitagvormittag …
Foto: Elke Englmaier
 29.08. 08:32 Blue Devils verpflichten Calvin Pokorny Die Blue Devils reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger …