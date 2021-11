Lastwagenfahrer fährt im Streit über Fahrrad

Bei einem Streit ist der Fahrer eines Betonmischers in Oberfranken absichtlich über ein Fahrrad gefahren. Auslöser der Auseinandersetzung war das Hupen des 45-jährigen Lastwagenfahrers, als dieser am Dienstag einen Fahrradfahrer in der Enoch-Widman-Straße in Hof überholte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Fahrradfahrer habe sich darüber so geärgert, dass er den Betonmischer im langsamen Verkehr selbst überholt und das Rad vor dem Fahrzeug stehen gelassen habe. Den Angaben zufolge riss der Radfahrer dann die Fahrertür des an einer Kreuzung stehenden Betonmischers auf. Die beiden lieferten sich ein Wortgefecht, wobei der Radfahrer den Anderen bespuckt haben soll.

Der Fahrer des Betonmischers schloss daraufhin die Tür und fuhr mit seinem Fahrzeug über das abgestellte Fahrrad. Kurze Zeit später wurde der Lastwagenfahrer von einer Streifenbesatzung angehalten. Gegen beide Streithähne erging Strafanzeige. (dpa/lby)