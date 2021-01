Am Freitag ist wieder „Lesefreutag“ an den Schulen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Der Tag ist aus einer Idee zum bundesweiten Vorlesetag entstanden. Jeweils an einem Freitag im Monat wird in den Schulen im Landkreis Amberg-Sulzbach vorgelesen.

Normal vor Ort im Klassenzimmer. Aufgrund des derzeitigen Lockdowns muss der Lesefreutag online stattfinden. Weil viele Plattformen aufgrund des Homeschoolings überlastet sind, übertragen wir das Vorlese-Video auf unserer Homepage. Diesmal liest Amberg-Sulzbachs Landrat Richard Reisinger aus dem Buch mit dem Titel „Der Tag, an dem die Oma das Internet gelöscht hat“ vor.