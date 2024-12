Lichterfest für Kinder in Windischeschenbach

Glühwein trinken, eine Bratwurstsemmel essen und dabei den Kindern in Windischeschenbach helfen. Das können wir am Samstag, dem 21. Dezember. Die „Backwood Bavarians“ organisieren ein Lichterfest und wollen Spenden für bedürftige Kinder in Windischeschenbach sammeln.

Ein Großteil der Spenden geht an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Windischeschenbach. Dieses ist zwar über die Jugendämter finanziert, doch für eine vernünftige Schultasche oder Ausflüge wie Alpakawanderungen ist das Geld oft knapp. Auch wenn ein Kind Interesse hat Gitarre zu lernen, werden die Spendengelder auch dafür verwendet, so Einrichtungsleiter Peter Wasel.

Das Lichterfest beginnt am 21. Dezember ab ca. 11 Uhr bis 22 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Schiml in Windischeschenbach. Mit dabei sind die Stoapfälzer Deifln, Feuerwehrmann Sam, das Christkind kommt zu Besuch und die „Backwood Bavarians fahren mit ihren geschmückten Fahrzeugen durch den Ort.