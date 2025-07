Lions Club Neustadt/WN-Lobkowitz mit neuem Präsidenten – Denzler folgt auf Gollwitzer

Beim feierlichen Präsidentenwechsel hat der Lions Club Neustadt/WN-Lobkowitz das neue Clubjahr eingeläutet. Die bisherige Präsidentin Andrea Gollwitzer übergab das Amt nach einem engagierten Jahr an Sebastian Denzler – begleitet von langem Applaus der Mitglieder.

Zu den Höhepunkten ihrer Amtszeit zählten zahlreiche Clubaktivitäten, darunter die erfolgreiche Krapfen-Aktion mit über 10.000 verteilten Krapfen. Für seinen besonderen Einsatz bei dieser Aktion wurde Yul Regler ausgezeichnet.

© Die "ideen-theke"

Bild: Sebastian Denzler (Mitte) übernimmt das Präsidentenamt von Andrea Gollwitzer (2. v. r.). Sie steht ihm als Past Präsidenten genauso zur Seite wie Peter Fleischmann (2. v. l.) als erster Vizepräsident, Benedikt Grimm (r.) als zweiter Vizepräsident und Armin Engel (l.) als Sekretär. Foto: Sebastian Kitta

Mit dem Führungswechsel stellt sich auch der Vorstand neu auf: Peter Fleischmann übernimmt das Amt des ersten Vizepräsidenten, Benedikt Grimm wird zweiter Vizepräsident. Armin Engel bleibt Sekretär. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Marcel Wollmann (15 Jahre) und Hans Gammanick (30 Jahre) geehrt.

Denzler kündigte in seiner Antrittsrede an, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Projekte stärker nach außen zu tragen und besonders die Kooperation mit den Lions Clubs in Weiden zu intensivieren.